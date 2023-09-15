Dünya için harekete geçme zamanı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta düzenlenecek BM Genel Kurulu öncesinde, dünya liderlerine “harekete geçme ve anlaşma sağlamak için taviz vermeye istekli olma” çağrısı yaptı.

Antonio Guterres, “Dünya liderlerine çağrım çok açık. İki yüzlü davranma ya da konumlanma zamanı değil. Kararsız ya da çekimser kalma zamanı değil.

Zaman, bir araya gelme ve gerçek pratik çözümler sunma zamanı. Daha iyi yarınlar için taviz verme zamanı.” diye konuştu.

Guterres, “ Dünya için harekete geçmeliyiz.” dedi. Guterres, Genel Kurul’un insanlığın çok ciddi sorunlarla mücadele ettiği bir dönemde bir araya geldiğine dikkati çekerek, “İnsanlar, liderlerinin bu karmaşaya bir çözüm getirmesini bekliyor.” değerlendirmesini yaptı.

New York - aa