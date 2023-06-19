İsrail’in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, dünyanın, İsrail’i “yolundan sapmış bir ülke” olarak gördüğünü söyledi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Yadlin, Tel Aviv’in kuzeyindeki Amik Hafir bölgesinde bir kültürel etkinlik sırasında konuştu. AMAN’ın 2006-2010 yılları arasında başkanlığını yürüten Yadlin konuşmasında “Bugün dünya, İsrail’i yolundan sapmış bir ülke olarak görüyor. Jeopolitik ve stratejik durumumuz büyük bir sorun içindedir.” dedi. Yadlin, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yargı reformunda ısrar ettiği ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile çalışmaya devam ettiği sürece, İsrail’in uluslararası toplum nezdindeki konumunun olumsuz etkilenmeye devam edeceğini kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 263

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.