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30 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Dünya, İsrail’in suçlarını görmeli

30 Ağustos 2024, Cuma 19:19
Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk: “Dünya, İsrail’in işlediği suçları adaletle görmeli” dedi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’da Nur Şems Mülteci Kampı’ndaki saldırılarının ardından, Gazze’de yaptığı gibi bölge sakinlerini yerinden etmek istediğini belirtti. Diyk, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’daki saldırılarını kınadı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, ordunun Batı Şeria’da “İran destekli gruplara karşı çalıştığı” açıklamasına işaret eden Diyk, “İşgalci İsrail, Nur Şems Kampı sakinlerinden evlerini boşaltmasını istedi. Bu, Katz’ın söylediği şeyin uygulamaya konmasıdır.” ifadesini kullandı. Saldırı ve tahliye tehditlerine tepki gösteren Diyk, “Bu kelimenin tam anlamıyla savaş demektir ve bunun kazanılması gerekir.” diye konuştu.

İsrail yerle bir ediyor

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki uygulamasına ilişkin Diyk, “İsrail, operasyon düzenleyerek, evleri yıkarak ve altyapıyı yerle bir ederek yaşama uygun olmayan bir ortam oluşturuyor ve Gazze’de yaptığı gibi Batı Şeria’da da ateş altında halkı evlerini bırakmaya, yerlerinden edilmeye zorluyor.” şeklinde konuştu. Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyinde düzenlediği saldırıların “tehlikeli” olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “İsrail, Gazze’de yaptığı bölge sakinlerini yerinden etmeyi Batı Şeria’da da uyguluyor ve yaşanması zor bir ortam oluşturuyor. Sabah saatlerinden bu yana, Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in halkımıza yönelik saldırılarını durdurmak için seferber oldu ve tüm taraflarla iletişim kurmaya başladı. Dünya, İsrail’in işlediği suçları adaletle görmeli.” Ramallah - aa

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Ölümcül şiddeti tırmandırıyor

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da başlattığı “geniş çaplı” saldırılara tepki göstererek, bu ölçekteki saldırıların “ölümcül şiddetin tırmanmasına yol açacağı” uyarısında bulundu. Merkezi İngiltere’de bulunan örgüt, İsrail ordusunun Batı Şeria’da başlattığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, “İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da şehir ve kasabalara yönelik büyük koordineli askeri saldırı başlatması, son aylarda İsrail güçleri tarafından işlenen hukuksuz cinayetlerin artmasının ardından geldi ve daha fazla Filistinliyi riske atacak.” ifadesini kullandı. Af Örgütü yetkilisi, “Bu ölçekte devam eden askeri operasyonlar şüphesiz ölümcül şiddetin tırmanmasına yol açacak ve daha fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olacak.” ifadesini kullandı. Londra - aa

AA

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