Dünya izlemeye devam ediyor - Gazze, 404 gündür İsrail saldırıları altında!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 404 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 47 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 43 bin 712'ye, yaralı sayısının da 103 bin 258'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. İsrail ordusun Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırısında 16 Filistinli şehit oldu İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli şehit oldu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği topçu saldırılarında 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda ölen ve yaralanan Filistinliler Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi. İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında da 2 Filistinli şehit oldu. Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişi, güneydeki Refah kentine düzenlenen İHA saldırısında ise 1 kişi öldü. AA

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