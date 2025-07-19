"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Dünya izliyor, somut adım atamıyor! Gazze'de çocuklar "açlıktan ağlıyor"

19 Temmuz 2025, Cumartesi 17:08
Gazze Şeridi'nde İsrail'in ablukası ve saldırıları sebebiyle şiddetlenen kıtlık giderek kötüleşirken Filistinli aileler açlıktan ölmek üzere olan çocuklarına temel gıda temin etmeye çalışıyor.

Gazze'den paylaşılan görüntülerde, batıdaki en-Nasır bölgesinde Filistinli baba Mahmud Kurdiye'nin açlıktan ölmek üzere olan oğluna bir miktar un bulabilmek için feryat ettiği görülüyor.

 

Kurdiye'nin feryadı, Gazze'de giderek şiddetlenen insani felaketin ortasında, kıtlık sıkıntısının geldiği durumu gözler önüne sererken, on binlerce Filistinli ailenin benzer bir durumda olduğu biliniyor.

İsrail ablukası sebebiyle kıtlığın kol gezdiği Gazze'de, bir kilogram unun fiyatının yaklaşık 60 dolar, pirincin ise 30 doların üzerinde bir fiyata satıldığı belirtiliyor.

Filistinli çocuklar açlıktan kırılıyor

Acı içinde konuşan Filistinli baba, "Oğlum benden bir ekmek istedi. Pazara gittim, saatlerce un aradım ama bulamadım. Yardım istemiyorum. Un satın almak istiyorum ancak bulamıyorum." dedi.

"Çocuğum evde açlıktan ağlıyor." diyen Kurdiye, un dahil temel gıda maddelerini erişemediklerini dile getirerek, "Allah bize yeter o ne güzel vekildir." ifadeleriyle teselli bulmaya çalışıyor.

Filistinli 30'lu yaşlarındaki baba Kurdiye, dünyaya derhal savaşı durdurma, geçişlerin açılarak bölgeye acilen insani yardım girişi için çağrıda bulundu.

"Allah bize yeter"

Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan Nafiz Halil, AA muhabirine, çocukları için Ebu İskender Pazarında gıda ararken açlıktan ve yorgunluktan yere yığıldığını anlattı.

Halil, Gazze'de un stokunun tükendiğini belirterek, kendisi ve çocuklarının 5 gündür ekmek yiyemediğini vurgulayarak, "İki oğlum şehit oldu, üçüncüsü esir edildi. Diğer çocuklarım ve torunlarıma ben bakıyorum. Birçok hastalıkla uğraşıyorum. İçinde bulunduğumuz durum sonrasında onları teselli edecek hiçbir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukasından şikayet eden Halil, "Allah bize yeter. Bizi her gün aç bırakıp öldürenlere ve parmağını bile kıpırdatmayan bir milyar Müslüman'a karşı en güzel vekildir." şeklinde konuştu.

Gazze'de insani yardım ablukasıyla şiddetlenen soykırım

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.

"Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana 877 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 bin 600'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 667 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 974 kişi de yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya izliyor, somut adım atamıyor! Gazze'de çocuklar "açlıktan ağlıyor"

    BM'den Süveyda çağrısı

    Lübnanlı Dürzi lider Ebi el-Muna: İsrail fitne tohumu ekmeye çabalıyor

    Gazze'deki şehit sayısı son 48 saatte 98 artarak 58 bin 765'e yükseldi

    Artacak sıcaklıklar için Orman Genel Müdürlüğü uyardı

    İstanbul'da barajlar yüzde 60'ın altında

    "Ölüm tuzakları"nda insani yardım bekleyen 32 Filistinli vefat etti

    Meteoroloji 4 il için "sarı" kodlu uyarı verdi

    Süveyda'da kent merkezinde ve kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    Bolu'daki otel yangınıyla ilgili 3 Bakanlık bürokratı hakkında soruşturma izni verildi

    Sıcaklıklar daha da artacak

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Ekonomik terör var

    YKS sonuçları açıklandı - YKS şampiyonları belli oldu

    Hani Suriye’nin hâkimiydik?

    Ankara'daki sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı - Duvarı çöken binada 1 kişi yaralandı

    İsrail, Gazze'nin yüzde 88'ini yıktı - Gazze'de 62 milyar dolar maddi hasar var!

    Hint Yarımadası'nın İslâm serüveni

    Fatih Altaylı için 5 yıl hapis istendi

    Yunus Emre Enstitüsünün eski başkanı tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    YKS sonuçları açıklandı - YKS şampiyonları belli oldu
    Genel

    Hani Suriye’nin hâkimiydik?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sıcaklıklar daha da artacak
    Genel

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Ekonomik terör var
    Genel

    Meteoroloji 4 il için "sarı" kodlu uyarı verdi
    Genel

    Bolu'daki otel yangınıyla ilgili 3 Bakanlık bürokratı hakkında soruşturma izni verildi
    Genel

    Ankara'daki sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı - Duvarı çöken binada 1 kişi yaralandı
    Genel

    "Ölüm tuzakları"nda insani yardım bekleyen 32 Filistinli vefat etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.