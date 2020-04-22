Dünya kendini temizliyor

Dünya genelinde insanlar koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak için evlerinde oturmaya devam ettiği süre içerisinde hava kirliliğinde dramatik bir düşüş yaşandı.

Örneğin düyada havası en kirli şehirlerden biri olan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki kalın koyu kir tabakası adeta kayboldu. Onlarca yıl sonra ilk defa Himalayalar şehirden net bir şekilde görünür hale geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitrojendioksit kirliliği yüzde 30 düşüş kaydetti. İtalya'nın başkenti Roma'da hava kirliliği bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tam yüzde 49 oranında azaldı. Geceleri yıldızların çok daha net göründüğü rapor edildi.

Vahşi hayat şehre indi

Dünyanın pek çok yerinde şehir ve köy sakinleri genellikle görmedikleri hayvanları görmeye başladı. Örneğin ABD'nin Chicago ve San Fransisco şehirlerinde çakallar gezmeye başladı. Şili'nin Santiago şehrinde bir puma görüldü. Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de keçiler kasabaları bastı. Hindistan'da turistlerin ve orada yaşayanların beslediği ancak şu günlerde aç kalan maymunlar evlere girmeye başladı.

Hava kirliliği her yıl 7 milyon kişiyi öldürüyor

Bilim insanları şimdiden nitrojendioksit gibi en bilinen hava kirliliği moleküllerindeki akıl almaz hızlı düşüş karşısında şaşkınlık içinde. Health Effects Institute (Sağlık Etkisi Enstitüsü) Başkanı Dan Greenbaum bu molekülün her yıl dünya genelinde 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu kaydediyor.

2005'ten bu yana en düşük seviyeler

NASA'nın yaptığı nitrojendioksit ölçümlerine göre de ABD'deki hava kirliliği uydular ile ölçümlerin yapılmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Diğer yerlerde de durum aynı. Hava kirliliği son beş yılın ortalaması ile karşılaştırıldğında, örneğin Paris'te yüzde 46, Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yüzde 38'i Sydney'de yüzde 29, Los Angeles'ta yüzde 26, Rio de Janerio ve Güney Afrika'nın Durban şehrinde yüzde 9 düşüş kaydedildi.

NASA yetkilileri havayı kirletmeyen araçlara geçildiği takdirde neler olabileceğinin açık şekilde görüldüğünü belirtiyor.

Karbondioksit ve karbonmonoksit oranlarında da azalma görüldü ancak nitrojendioksit kadar değil. Çünkü enerji üretimi ve hayvancılık devam ediyor.

İlk kez Himalayaların zirvesini gördüler

Temiz hava farkı en çok da Hindistan ve Çin'de fark edildi. 3 Nisan sabahı Hindistan'ın kuzeyindeki Jalandar şehri sakinleri onlarca yıldır görülmemiş bir manzaraya uyandılar ve ilk kez zirvesi karlarla kaplı Himalayaları yüzlerce km öteden görebildiler.

Sağlık üzerinde olumlu etkileri olacak

Temiz hava sadece güzel manzara demek değil. Temiz ve güçlü ciğerler, daha az astım, daha az ölüm ve daha hızlı iyileşme demek. Sadece hava kirliliği nedeniyle bile o kadar çok insan ölüyor ki bunun sigara kaynaklı ölümleri geçtiği düşünülüyor.

İklim değişikliğine etkisi olur mu?

Breakthrough Institute'ta çalışan iklim uzmanı Zeke Hausfather "Isıyı tutan ve sera etkisi yaratan gazlar atmosferde en az bir asır daha kalacak bu nedenle pandemi önlemlerinin küresel ısınma üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacak." diyor.