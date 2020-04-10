Dünya liderlerine dayanışma çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya liderlerine “birlik ve dayanışma” çağrısını yineleyerek Kovid-19’un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi. Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre şehrindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine hitap etti. DSÖ’nün 5 Şubat’ta, farklı ülke ve bölgelere Kovid-19 ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı’nı başlattığını hatırlatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kovid-19 siyasete alet edilmesin

Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ’ye ulaştığını açıkladı. DSÖ’nün, Çin’den ilk Kovid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması dolayısıyla ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti. Ghebreyesus, dünya liderlerine “birlik ve dayanışma” çağrısını yineleyerek Kovid-19’un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.