Dünya seyrediyor Filistinliler açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM), günlük basın toplantısında Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki durumu değerlendirdi.

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