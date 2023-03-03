Dünya Suriye’yi unuttu, İnsanlık nerede?

Suriye’nin kuzeybatısında İdlib ilini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası toplumu “Suriye halkının yaşadığı dramı unuttuğu” gerekçesiyle eleştirerek, “İnsanlık nerede?” ifadesini kullandı.

Suriye’de, Türkiye merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret eden Ghebreyesus, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ghebreyesus, “Uluslararası toplum Suriye’yi unuttu. Durum içler acısı. 12 yıldır devam eden savaş, ekonomik çöküş, Kovid-19, kuraklık ve şimdi de deprem. Suriye halkının nasıl bir dehşet içinde yaşadığını herkes tahmin edebilir. İnsanlık nerede?” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 230

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.