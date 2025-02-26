Dünyada 300 milyon kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, artan ihlaller ve uluslararası hukuka saygı gösterilmemesi nedeniyle dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Yang, BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 58. oturumunun açılışında konuştu.

Dünyanın ciddi küresel zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Yang, insan haklarıyla ilgili yaşanan zorlukların arasında silahlı çatışmalar, iklim değişikliği, artan eşitsizlikler ve derinleşen yoksulluğun bulunduğunu dile getirdi.

Yang, "Giderek artan ihlaller ve uluslararası insani hukuka yönelik sıklıkla saygısızlık yaşanıyor. Bu ihlallerin yıkıcı sonuçları var. 300 milyondan fazla kişi şu anda insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kulandı.

"Siviller asla hedef olmamalıdır"

Çatışmalardan en fazla kadınların, çocukların ve azınlıkların etkilendiğini vurgulayan Yang, "Gazze, Ukrayna, Sudan, Myanmar, Haiti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan insani acı ve altyapının tahribi tahammül edilemez. Bu adaletsizlikler sona ermelidir. Savaşın bile kuralları vardır. Siviller asla hedef olmamalıdır." diye konuştu.

Yang, Gazze'de uzun zamandır beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasının "umut ışığı" olduğunu belirterek, "Yalnızca tam uygulanması, kalıcı ateşkesi güvence altına alabilir ve kesintisiz insani yardım akışını sağlayabilir. Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış, iki devletli çözüme bağlıdır. Bu çözüm, İsrail ve Filistin'in uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun olarak barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamasını sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Çatışmalar karşısında diyaloğun önemine işaret eden Yang, diyaloğun insanların her yerde barışın hakim kılınması için kullanması gereken güçlü bir silah olduğunu vurguladı.

Yang, küresel barış çağrılarında daha kararlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

İHK'nin 58. oturumunun açılışına Yang'ın sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İHK'nin 2025 Dönem Başkanı ve İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, BM yetkilileri ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.