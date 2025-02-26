"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Dünyada 300 milyon kişi yardıma muhtaç

26 Şubat 2025, Çarşamba 10:39
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, artan ihlaller ve uluslararası hukuka saygı gösterilmemesi nedeniyle dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Yang, BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 58. oturumunun açılışında konuştu.

Dünyanın ciddi küresel zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Yang, insan haklarıyla ilgili yaşanan zorlukların arasında silahlı çatışmalar, iklim değişikliği, artan eşitsizlikler ve derinleşen yoksulluğun bulunduğunu dile getirdi.

Yang, "Giderek artan ihlaller ve uluslararası insani hukuka yönelik sıklıkla saygısızlık yaşanıyor. Bu ihlallerin yıkıcı sonuçları var. 300 milyondan fazla kişi şu anda insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kulandı.

"Siviller asla hedef olmamalıdır"

Çatışmalardan en fazla kadınların, çocukların ve azınlıkların etkilendiğini vurgulayan Yang, "Gazze, Ukrayna, Sudan, Myanmar, Haiti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan insani acı ve altyapının tahribi tahammül edilemez. Bu adaletsizlikler sona ermelidir. Savaşın bile kuralları vardır. Siviller asla hedef olmamalıdır." diye konuştu.

Yang, Gazze'de uzun zamandır beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasının "umut ışığı" olduğunu belirterek, "Yalnızca tam uygulanması, kalıcı ateşkesi güvence altına alabilir ve kesintisiz insani yardım akışını sağlayabilir. Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış, iki devletli çözüme bağlıdır. Bu çözüm, İsrail ve Filistin'in uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun olarak barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamasını sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Çatışmalar karşısında diyaloğun önemine işaret eden Yang, diyaloğun insanların her yerde barışın hakim kılınması için kullanması gereken güçlü bir silah olduğunu vurguladı.

Yang, küresel barış çağrılarında daha kararlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

İHK'nin 58. oturumunun açılışına Yang'ın sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İHK'nin 2025 Dönem Başkanı ve İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, BM yetkilileri ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 128 İHA'yı yok ettik

    Şili'de elektrik kesintisi 'OHAL'i

    ABD'li Yahudi Senatörden İsrail'e silah satışı durdurulsun tasarısı

    THY'den grev sebepli sefer iptalleri hakkında açıklama

    İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera şehrine saldırdı

    Hamas: Esir takasında sorun çözüldü

    Dünyada 300 milyon kişi yardıma muhtaç

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'

    ABD'de bir yolcu uçağı ile özel bir jet burun buruna geldi

    İnsan kalbi tahribatlara nasıl direnir?- 3

    200 bin konutun tamamen yıkıldığı Gazze'de, Gazze halkı bu şekilde ısınmaya çalışıyor...

    İran, çimento üretimini yarıya düşürdü

    Rusya: 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervimiz var

    11 yıl önce kaybolmuştu: Kayıp Malezya uçağı yeniden aranacak

    Netanyahu'ya tutuklanmadan ülkesini ziyaretinin yolunu bulma sözü

    Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in doğusu için uyarı

    ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek stratejisi yok

    Esir değişimi krizi

    Ukrayna toprak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aileyi ve nesilleri korumak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır
    Şükrü BULUT

    Evimize her gün bir hatm-i şerif girsin mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey vatandaş, gücünü unutma!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanları çabuk tekfir etmemeli!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mecburî hizmetin basamakları
    Faruk ÇAKIR

    Mekke bir mihrap...
    Genel

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.