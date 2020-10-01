Dünyada son 24 saat böyle geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 34 milyon 355 bine, salgında ölenlerin sayısı 1 milyon 21 bine, iyileşenlerin sayısı 25 milyon 548 bine yükseldi.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 453 bin, Hindistan'da 6 milyon 312 bin, Brezilya'da 4 milyon 810 bin, Rusya'da 1 milyon 185 bine ulaştı.

ABD'nin New York kentinde, salgın nedeniyle daha önce iki kez ertelenen devlet okullarının tamamı bugün eğitim öğretime başladı.

İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede salgınla mücadele için halihazırda uygulamada olan olağanüstü hali (OHAL), 31 Ocak 2021'e kadar uzatmayı düşündüklerini söyledi.

İspanya'da artan vakalardan dolayı başkent Madrid başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde vatandaşlara serbest dolaşım kısıtlaması getirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerine Güney Afrika'da başladı.

Hollanda Merkezi İstatistik Bürosundan (CBS) yapılan açıklamada, resmi rakamlara göre Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar ölenlerin sayısının 6 bin 400 civarında olduğu bildirilirken, gerçek sayının 10 binden fazla olabileceği ifade edildi.

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Belçika ve İzlanda'yı riskli bölge ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle sağlık kurallarına uymayanlara ceza uygulanacağını söyledi.

Macaristan hükümeti, salgınla mücadele kapsamında sınırlarını bir ay daha kapalı tutma kararı aldı.

İsrail'de karantinaya rağmen günlük vaka sayısı rekor kırdı

İsrail'de uygulanan karantinaya rağmen son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Malezya'da Sarawak eyalet yönetimi, Sabah eyaletinde vaka sayılarındaki yoğun artış nedeniyle bu eyaletten kara ve hava yolları seyahatlerini bir süreliğine yasaklama kararı aldı.

Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklanırken, Avustralya'da salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.

Özbekistan'da, 16 Mart’ta kapatılan ülke sınırları, bugünden itibaren yeniden açıldı. Komisyon kararıyla, sıhhi kurallara uygun olarak ülkeye kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla giriş çıkışlara izin verileceği kaydedildi.

Kırgızistan'da gümrük kapılarında ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşlardan son 72 saatte yapılan Kovid-19 test sonucu istenmeye başlanırken, Kovid-19 test sonucu olmayan yabancıların ise gümrük kapısında test yaptırabileceği belirtildi.

Kazakistan'da 5 Ekim'den itibaren uluslararası uçuşlarda yeni kuralların uygulanacağı, buna göre ülkeye giriş yapacak yabancıların yanında Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belge taşımaları gerektiği belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgınla mücadelede alınan önlemler nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin işten çıkarıldığı açıklandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.

ABD’de yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, salgın konusunda yanlış bilgi yayan "en büyük tek kaynak" olduğu belirtildi.

Kanada’nın, salgın nedeniyle 16 Mart 2020'de yürürlüğe koyduğu yabancılar için sınır kısıtlamaları 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Tunus'ta salgın nedeniyle hastanelerdeki kötüleşen koşullar ve hükümetin beklenen adımları atmaması hemşireler tarafından protesto edildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yönetimi, 15 kişide Kovid-19'a rastlanan Genoa takımının, bu hafta sonu Torino ile yapması planlanan maçı erteledi.