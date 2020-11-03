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3 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Dünyada son 24 saat böyle geçti

03 Kasım 2020, Salı 02:23
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyon 73 bine, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 208 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 33 milyon 909 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 490 bine, Hindistan'da 8 milyon 262 bine, Brezilya'da 5 milyon 545 bine ve Rusya'da 1 milyon 655 bine yükseldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, vakaların son günlerde hızlı şekilde artması nedeniyle duruma müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Conte'nin detaylarını paylaştığı yeni başbakanlık kararnamesine göre, ülke genelindeki tüm müze ve sergiler kapanacak, AVM'ler hafta sonu ve tatil günleri kapanacak, ortaokullarda uzaktan eğitime geçilecek, bingo ve bahis gibi oyun salonları kapanacak, toplu taşıma araçları yarı kapasiteyle hizmet verecek.

Ülkedeki hizmet sektörü çalışanları ise hükümetin salgın sebebiyle aldığı kendi faaliyetlerini de kısıtlayan tedbirleri protesto etti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede her 30 saniyede 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye yattığını bildirdi.

Almanya'da yeni tedbirler yürürlüğe girdi

Almanya'da vakaların artmasıyla "hastanelerde yoğun bakım yataklarının ve sağlık personelinin yetersiz kalacağı" yönünde uyarılar yapılıyor.

Başbakan Angela Merkel, halkın vakalardaki artış hızının düşürülmesi için bugün yürürlüğe giren yeni tedbirlere uymasını istedi. Buna göre, ay sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı kalacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence merkezleri, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas kurduktan sonra kendisini karantinaya aldığını, ancak herhangi bir semptom göstermediğini bildirdi.

Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Selanik ve Serez kentlerinde, artan vakalar nedeniyle yarından itibaren 14 günlük karantina uygulanacak.

Brezilya'da aşı karşıtları, ülkenin iki büyük kentinde Kovid-19 aşısı yaptırılması kampanyalarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki bir hapishanede 12 Filistinli tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 4 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı. Refah Sınır Kapısı, mart ayında salgın önlemleri kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Togo'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle ara verilen eğitime 7 aylık aranın ardından yeniden başlandı.

Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Arnavutluk'ta yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, Kovid-19 nedeniyle alınan online eğitim kararı protesto edildi.

Kenya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uymayanlara 200 dolar para cezası uygulanması kararı alındı.

AA

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