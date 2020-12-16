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17 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünyada son 24 saat böyle geçti

16 Aralık 2020, Çarşamba 23:11
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 74 milyon 147 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 648 bini, iyileşenlerin sayısı ise 52 milyon 95 bini aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı ABD'de 17 milyon 188 bini, Hindistan'da 9 milyon 954 bini, Brezilya'da 6 milyon 985 bini ve Rusya'da 2 milyon 734 bini geçti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da salgınla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya konuldu. Buna göre, tüm oteller, misafirhaneler, barlar ve paket servis yapanların haricinde tüm kafeler ve restoranlar kapatıldı.

İngiltere'deki aşılama programının ilk haftasında ise 130 binden fazla kişinin aşılandığı bildirildi.

Almanya’da son 24 saatte 952 kişinin ölmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşılırken ülkedeki yeni kısıtlayıcı tedbirler bugün yürürlüğe girdi.

Ülkede 10 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Gıda ürünleri satan marketlerin yanı sıra bankalar, oto tamirhaneleri, gözlükçüler, benzin istasyonları, eczaneler ve postaneler gibi işletmeler açık kalacak.

AB, bankaların sorunlu kredilerini azaltmaları için plan hazırladı

İsveç’te Kovid-19'la mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olduğu ve huzurevlerindeki yaşlıların korunamadığı belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni vaka artışlarının "yeniden endişe verici düzeyde olduğunu" belirterek muhtemel bir üçüncü dalgaya karşı İspanyolları uyardı.

Financial Times (FT) gazetesi, Kovid-19 aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle bankaların artan sorunlu kredilerini azaltmalarını sağlayacak plan hazırladı.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle okullar yeniden kapatıldı

Kamboçya, vatandaşlarının, yabancı ülkeler ve şirketler tarafından üretilen Kovid-19 aşılarına denek olmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Perak eyaletinin Gerik bölgesi ve Sabah eyaletine bağlı Bugaya kentinde gelecek ay düzenlenmesi planlanan ara seçimlerin salgın nedeniyle ertelenmesi için, kabinenin tavsiyesi üzerine iki bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Nijerya'da, Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası Kaduna ve Kano eyaletlerindeki okullarda eğitime yeniden ara verildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar, Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden Müslümanların cenazelerinin yakılmasına tepki göstererek bunun durdurulması için çağrı yaptı.

Şili, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

AA

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