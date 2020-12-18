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18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Dünyada son 24 saat

18 Aralık 2020, Cuma 00:56
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 74 milyon 901 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 662 bini, iyileşenlerin sayısı ise 52 milyon 639 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 17 milyon 401 bini, Hindistan'da 9 milyon 953 bini, Brezilya'da 7 milyon 42 bini ve Rusya'da 2 milyon 762 bini geçti.

Biontech/Pfizer'in Kovid-19 aşısı 2 kişide "aşırı alerjik tepkiye" yol açtı

ABD'de geçen hafta acil kullanımına onay verilen Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı 2 sağlık çalışanında "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), salgının ilk nerede ve nasıl hayvanlardan insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin'e heyet göndereceği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), salgına karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında Novavax firması ile 200 milyon dozluk alım sözleşmesi imzalayacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde aşılama kampanyalarının 27 Aralık'ta başlayacağını bildirdi.

Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Macron'un eşi Brigitte Macron, Macron ile temasta oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi.

İngiltere'de uzmanlar, D vitamini kullanmanın Kovid-19'u önlediğine veya tedavi ettiğine yönelik "yeterli kanıt bulunmadığını" açıkladı.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin, koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile 24-27 Aralık ve 31 Ocak-3 Ocak döneminde bütün ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracak ülke genelinin "kırmızı bölge" ilan edilmesini öngören tedbirleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları ortak video mesajda, vaka sayılarının artması nedeniyle "lütfen evde kalın" çağrısı yaptı.

Danimarkada'da "günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı

Danimarka’da son 24 saatte 4 bin 34 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının ortaya çıktığı 27 Ocak’tan bu yana tutulan kayıtlarda "günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 123 bin 813'e çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da inşaat sektöründe çalışan yaklaşık 70 bin kişinin, salgın nedeniyle işsiz kaldığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Uruguay, salgın nedeniyle ülke sınırlarını Noel Bayramı ve yeni yıl öncesinde, 21 Aralık-10 Ocak tarihlerinde kapatma kararı aldı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, halkı, Kovid-19 aşılarının sahtelerinin sanal ortamda satıldığı konusunda uyardı.

Avustralya'da salgın nedeniyle temmuzda Melbourne'de 9 gökdelende yaşayanların polis himayesinde evlerine kapatılmasının insan haklarının ihlali olduğu sonucuna varıldı.

Yeni Zelanda'da herkes salgına karşı aşılanacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 aşılarının AstraZeneca ve Novavax ilaç şirketlerinden de temin edileceğini, herkesin salgına karşı aşılanacağını bildirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, salgın nedeniyle seyahat kısıtlaması getirdiği 56 ülke vatandaşlarını ülkeye kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, salgın nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasını protesto etti.

Suudi Arabistan'da aşı kampanyası başlarken, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın da aşının ilk dozunu aldığı belirtildi.

Afrika'da her 5 kişiden 1'inin Kovid-19 aşısı olmak istemediği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, Kovid-19 aşısını ülkeye getirmek gibi planlarının olmadığını açıkladı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın, salgın önlemleri nedeniyle 18 Ocak yerine 8 Şubat'ta başlayacağı duyuruldu.

AA

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