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21 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Dünyada son 24 saat

20 Mayıs 2021, Perşembe 23:56
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 165 milyon 955 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 438 bine, iyileşenlerin sayısı 145 milyon 124 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 805 bini, Hindistan'da 26 milyon 22 bini, Brezilya'da 15 milyon 815 bini ve Fransa'da 5 milyon 917 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 560 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD’nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’a bugüne kadar 500 milyon doların üzerinde yardım yaptığı bildirildi.

İngiliz hükümetinin, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde üçüncü adımı atmasının ardından, ülkede restoran, kafe ve eğlence mekanlarının satışları artmaya başladı.

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer ile toplam 1,8 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik sözleşme imzaladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 aşısı alımı için BioNTech-Pfizer ile 3'üncü sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ise ülkesinin, AB'nin, BioNTech-Pfizer ile toplam 1,8 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik imzaladığı sözleşmede yer almayacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "2050 Planı" adı altında, Kovid-19 sonrası yeni yaşam tarzını ve iş hayatını belirleyecek önerileri açıkladı. Sanchez'in kamuoyu ile paylaştığı 200'den fazla öneriyi içeren pakette, normal şartlarda trenle ulaşımın olduğu 2,5 saatten az yerlere olan uçuşların yasaklanması, benzin ve dizele ek yakıt vergisi getirilmesi ve mevcut durumda 40 olan haftalık çalışma saatinin 35'e indirilmesi öne çıkan başlıklar oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan onaylanmış Kovid-19 aşılarının dolaşımdaki tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini bildirdi.

DSÖ ayrıca, Afrika ülkelerine Kovid-19 aşı sevkiyatının yavaşladığını duyurdu.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) kısmi sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, kafe ve restoranların çalışma saatleri uzatıldı.

Japonya, Filipinler'e Kovid-19 ile mücadelesini desteklemek için 20 milyar yen (180 milyon dolar) finansal kredi ve 1 milyar yen (9 milyon dolar) mali yardım sözü verdi.

Japonya ayrıca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında en güneydeki ada eyaleti Okinawa'yı olağanüstü hal (OHAL) kapsamına alınırken, ülkede vakaların yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracağı kaydedildi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı heyeti de ilaç üreticileri Moderna ile AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının yerel kullanımına yeşil ışık yaktı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, Kovid-19 önlemleri kapsamında turnuvaya diğer ülkelerden katılacak resmi yetkili sayısını 78 bine indireceği bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de Kovid-19 salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın güvenli şekilde düzenlenmesinde kararlılığını koruduğunu açıkladı.

Brezilya'da mart ayında istifa eden eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin Kovid-19 salgınına karşı tutumunu savundu.

Çin, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıların bugüne dek 40'a yakın Afrika ülkesine ulaştırıldığını bildirdi.

Lübnan asıllı Meksikalı oyuncu Salma Hayek, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından yedi hafta boyunca evde karantinada kaldığını, oksijen aldığını ve hastalığı zor atlattığını söyledi.

Tayland’ın Phon bölgesindeki Muang Phon belediye ofisi, Kovid-19 aşısı yaptırmak için başvuruda bulunanlar için çekiliş düzenleneceğini ve yerel restoranlarda, mağazalarda kullanılabilecek indirim kuponları sunulacağını açıkladı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ülke genelinde uygulamada olan kısmi sokağa çıkma yasağının genişletilip genişletilmeyeceğine yarınki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından karar verileceğini açıkladı.

AA

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