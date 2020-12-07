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8 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Dünyada son 24 saatte yaşananlar

07 Aralık 2020, Pazartesi 22:46
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 67 milyon 667 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 546 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 46 milyon 793 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 15 milyon 200 bine, Hindistan'da 9 milyon 695 bine, Brezilya'da 6 milyon 605 bine ve Rusya'da 2 milyon 488 bine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Her yıl ocak ayında İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), Kovid-19 salgını nedeniyle 13-16 Mayıs 2021'de Singapur'da gerçekleştirilecek.

İran Merkez Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle şu ana kadar ülke dışından Kovid-19 aşısı satın alamadıklarını söyledi.

Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle 14 Aralık'a kadar süreceği açıklanan genel karantina uygulamasının 7 Ocak'a kadar uzatılacağı bildirildi.

Hollanda'da salgın önlemlerinden dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Avusturya’da yaklaşık 3 haftadır kapalı tutulan alışveriş merkezleri Noel öncesinde yeniden açıldı.

Danimarka'da, 2,8 milyon kişinin yaşadığı 38 belediye kısmen kapandı.

Cezayir'de iç hat uçak seferleri başladı

Filistin hükümeti, salgının tırmanışa geçmesi nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 4 şehirde karantina uygulanması dahil bazı yeni önlemler aldı.

Endonezya, Çin’den ilk parti Kovid-19 aşısını teslim aldı. Devlet Başkanı Joko Widodo, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşıdan 1,2 milyon dozu kapsayan ilk sevkiyatın gerçekleştiğini belirtti.

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech ise geliştirdiği aşının üretim kapasitesinin artırılması için Çinli bir şirketten 515 milyon dolarlık fon aldığını duyurdu.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, kısmi sokağa çıkma yasağının devam ettiği bölgelerde şehirler ve eyaletler arası seyahatin yarından itibaren serbest bırakılacağını duyururken, Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bu yıl gelen turist sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 78,6 düştüğünü bildirdi.

Cezayir'de salgın nedeniyle 9 aydır yapılamayan uçak seferleri ilk aşamada iç hat uçuşlarıyla yeniden başladı.

Kuveyt, salgın ve petrol fiyatlarında keskin düşüşlerin yaşandığı bir dönemde 6 ayda 1,92 milyar dinar (6,32 milyar dolar) bütçe açığı verdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da ülkenin simgelerinden olan Faysal Camisi’nde namaz kılmak yasaklandı. Bir sonraki emre kadar namazlar caminin avlusunda kılınacak.

Zimbabve polisi, sınır kapılarında yolculara sahte negatif Kovid-19 test sonucu sattığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

AA

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