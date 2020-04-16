"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünyada son durum?

16 Nisan 2020, Perşembe 10:59
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 84 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 134 bin 677 kişi öldü, 515 bin 283 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 84 bin 633'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 342, Hong Kong'da 4, İtalya'da 21 bin 645, İspanya'da 18 bin 812, Fransa'da 17 bin 167, İngiltere'de 12 bin 868, İran'da 4 bin 777, Belçika'da 4 bin 400, Almanya'da 3 bin 804, Hollanda'da 3 bin 134, Brezilya'da 1760, Türkiye'de 1518, İsviçre'de 1239, İsveç'te 1203, Kanada'da 1010, Portekiz'de 599, Endonezya'da 469, Meksika'da 449, İrlanda'da 444, Hindistan'da 423, Avusturya'da 393, Ekvador'da 388, Romanya'da 372, Filipinler'de 349, Cezayir'de 336, Danimarka'da 309, Polonya'da 286, Peru'da 254, Güney Kore'de 229, Rusya'da 198, Japonya'da 190, Dominik Cumhuriyeti'nde 189, Mısır'da 183, Çekya'da 166, Norveç'te 150, Macaristan'da 142, İsrail'de 132, Kolombiya'da 131, Fas'ta 127, Pakistan'da 124, Arjantin'de 112, Ukrayna'da 108, Panama'da 103, Yunanistan'da 102, Sırbistan'da 99, Şili'de 94, Malezya'da 83, Suudi Arabistan'da 79, Irak'ta 79, Finlandiya'da 72, Lüksemburg'da 69, Avustralya'da 63, Slovenya'da 61 ve Bangladeş'te 50 kişi öldü.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İspanya 180 bin 659, İtalya 165 bin 155, Fransa 147 bin 863, Almanya 134 bin 753, İngiltere 98 bin 476, Çin 82 bin 341, İran 76 bin 389, Türkiye 69 bin 392, Belçika 33 bin 753, Brezilya 28 bin 912, Kanada 28 bin 379, Hollanda 28 bin 153, İsviçre 26 bin 336, Rusya 24 bin 490, Portekiz 18 bin 91, Avusturya 14 bin 370, İrlanda 12 bin 547, İsrail 12 bin 547, Hindistan 12 bin 456, İsveç 11 bin 927, Peru 11 bin 475, Güney Kore 10 bin 613, Japonya 9 bin 338, Şili 8 bin 917, Ekvador 7 bin 858, Polonya 7 bin 582, Romanya 7 bin 216, Norveç 6 bin 798, Danimarka 6 bin 681, Pakistan 6 bin 505, Avustralya 6 bin 462, Çekya 6 bin 301, Suudi Arabistan 5 bin 862, Meksika 5 bin 847, Filipinler 5 bin 453, Birleşik Arap Emirlikleri 5 bin 364, Endonezya 5 bin 136, Malezya 5 bin 72, Sırbistan 4 bin 873, Ukrayna 4 bin 161, Panama 3 bin 751, Belarus 3 bin 728, Katar 3 bin 711, Singapur 3 bin 699, Dominik Cumhuriyeti 3 bin 614, Lüksemburg 3 bin 373, Finlandiya 3 bin 237, Kolombiya 3 bin 105, Tayland 2 bin 672, Arjantin 2 bin 571, Güney Afrika 2 bin 506, Mısır 2 bin 505, Yunanistan 2 bin 192, Cezayir 2 bin 160, Moldova 2049, Fas 2024, Hırvatistan 1741, İzlanda 1727, Bahreyn 1671, Macaristan 1652, Irak 1415, Kuveyt 1405, Yeni Zelanda 1401, Estonya 1400, Özbekistan 1349, Kazakistan 1331, Azerbaycan 1253, Slovenya 1248, Bangladeş 1231, Ermenistan 1111, Bosna Hersek 1110, Litvanya 1091, Umman 1019 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1017."

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19, ABD genelinde 639 bin 664 kişide tespit edilirken, 26 bin 950 kişinin ölmesine neden oldu.

AA

Okunma Sayısı: 344
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge

    Vaka sayılarının arttığı Afrika'dan son gelişmeler

    'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil'

    Çiftçiler için Kovid-19 broşürü hazırlandı

    "Şu an 400 Suriyeli doktor gönüllü olarak çalışmak istiyor"

    Haftalardır tekneyle sürüklenen Arakanlı Müslümanlar kurtarıldı

    Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemeleri kabul edildi

    Dünyada son durum?

    Lice'de ele geçirildi

    Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı kararı

    Yasalaşan koronavirüse karşı ekonomik önlemler teklifinde neler var?

    Gazeteler destek bekliyor

    Uysal: Ülkenin kriz yönetimine ihtiyacı var

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deprem

    Tek gündem korona olmasın

    İsrail virüs vak’alarını gizliyor

    YÖK Kanunu’nda geri adım

    Adaletsiz infaz AYM’den döner

    Her bilgiyi tüketmeyin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayrımcılıkla adalet olmaz
    Genel

    Adaletsiz infaz AYM’den döner
    Abdurrahman AYDIN

    Görünmeyen sahipler: Ricâl-i Gayb
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası”yla hukuku infaz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hasbunellahu ve ni’mel-vekil” bize yetmiyor mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    YÖK Kanunu’nda geri adım
    Ahmet BATTAL

    Azil ve istifa ve cebir ve irade
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çeşit çeşit Kemalist kisve
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruftan başka çare kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.