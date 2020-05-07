Dünyada turist sayısı yüzde 80 azalabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünden (DTÖ) yapılan yazılı açıklamada, 2020’nin ilk üç ayında dünyada turist sayısının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 azaldığı belirtilerek, bu düşüşün yıl sonuna kadar yüzde 60 ila 80 olabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Açıklanan verilerde, ocak-mart dönemindeki düşüşün dünyada bölgelere göre dağılımı, “Asya-Pasifik yüzde 35, Avrupa yüzde 19, Amerika yüzde 15, Afrika yüzde 13, Orta Doğu yüzde 11” şeklinde verildi. Aynı dönemde, dünyada 67 milyon daha az turistin seyahat ettiği aktarılan açıklamada, bunun ekonomik olarak 80 milyar dolarlık kayıp anlamına geldiği ifade edildi. AA

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