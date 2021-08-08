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8 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Dünyada ve Türkiye'de aşılama süreci hangi aşamada?

08 Ağustos 2021, Pazar 17:21
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 430 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 770 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 506 milyon 810 bin ile Hindistan, 350 milyon 630 bin ile ABD, 151 milyon 710 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 94 milyon 680 bin ile Almanya, 86 milyon 210 bin ile İngiltere, 76 milyon 470 bin ile Fransa, 76 milyon 64 bin ile Türkiye, 73 milyon 150 bin ile Endonezya, 71 milyon 650 bin ile Meksika, 71 milyon 420 bin ile İtalya, 65 milyon 890 bin ile Rusya ve 58 milyon 540 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 430 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 76 milyon 64 bin 634 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 736 bin 106 kişiye ilk doz, 28 milyon 797 bin 925 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 203 milyon 106 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 303 binden fazla kişi öldü.

AA

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