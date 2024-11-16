Dünyada yeşil onlarda mavi ışık

JAPONYA DA TRAFİK LAMBALARINDA YEŞİL YERİNE MAVİ IŞIK KULLANILIYOR.

Trafik kuralları ve simgeleri hemen hemen her ülkede birbirine yakın özellikler taşırken Japonya’da şaşırtan bir farklılık ortaya çıkıyor. Tüm dünyada yeşil-sarı-kırmızı renkte kullanılan trafik lambaları Japonya’da mavi-sarı-kırmızı şeklinde kullanılıyor. Tüm dünyada yeşil ışık kulla-nılırken Japonya da mavi ışık kullanılıyor. Uzun yıllardır dünya üzerinde var olan Japonların dilleri de varlıkları kadar eski olduğu için bazı anlam farklılıklarında bugün olduğu kadar net ayrım yapılama-makta. Çağdaş Japoncada mavi (aoi) ve yeşil için (midori) için farklı sözcükler kullanılsa da o dönem için toplumda iki rengin ayrımını karşılayacak sözcük yoktu. Bu nedenle mavi ve yeşil renklerinin ikisi için de “aoi” sözünü kullanırdı. Japonca mavi ve yeşil ayrımı net yapılamadığı için bu farklılık ortaya çıktı.

Haber Merkezi