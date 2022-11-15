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15 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Dünyadan mesaj yağdı

15 Kasım 2022, Salı 02:01
İstiklal Caddesi’ndeki patlama sonrası çok sayıda ülke Türkiye’yle dayanışma mesajı vererek, 6 kişinin vefat etmesine, 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı kınadı.

BM, İstanbul'daki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı

 

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, İstanbul’daki patlamada 6 kişinin ölümü dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı diledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti. İstiklal Caddesi’ndeki patlamada ölenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul’dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi. Stoltenberg, “NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir.” ifadesini kullandı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin İstanbul’da gerçekleşen “şiddet eylemini güçlü şekilde kınadığını” belirtti. Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, “Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız” ifadesini kullandı.

Terör her biçimde tiksindiricidir

Avrupa ülkelerinin liderleri ve dışişleri bakanları, İstanbul’daki patlamada ölenler için taziye mesajı gönderdi. Çok sayıda Avrupalı lider ve dışişleri bakanları, İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlamada ölenler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileğinde bulundu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter’dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, “Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir.” ifadesini kullandı. Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Yunanistan, İsveç, Çekya, Rusya, Gürcistan, Hindistan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladı.

Ankara/Brüksel - aa  

AA

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