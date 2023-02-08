Dünyadan taziye ve destek mesajları yağdı

Dünya liderleri merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Türkiye’ye taziyelerini sundu.

10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 6 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı

Sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulmalı

Dünyadan destek mesajları

Depreme hazır değiliz

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Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter’dan yaptığı açıklamada, depremle ilgili, “Bu sabah Türkiye ve Suriye’nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı depremi duyunca derinden üzüldüm.Vefat eden çok sayıda aileye başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. AB sizinle tam bir dayanışma içindedir.” ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de “Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriye’yi sallayarak yüzlerce insanın vefat etmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. AB yardıma hazır.” paylaşımını yaptı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen korkunç depremin ardından derin üzüntü yaşadıklarını ifade ederek “Avrupa bu sıkıntılı anda Türkiye ve Suriye halkının yanındadır.” mesajını paylaştı.

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bu sabah Türkiye ve Suriye’de gerçekleşen depremlerde yaralananlara ve en savunmasız halde olan kişilere temel sağlık hizmeti desteği sağlamak için DSÖ’nün acil sağlık ekiplerinin harekete geçirildiğini belirtti.

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Türkiye ve Suriye’de çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı deprem nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu kaydederek, “Düşüncelerim vefat edenlerin yakınlarıyla, yaralıların en hızlı şekilde iyileşmeleri temennisinde bulunuyorum.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak deprem sonucunda çok sayıda can kaybı ve yıkım haberinin Azerbaycan’ı çok sarstığını ve üzdüğünü belirtti. Aliyev, Erdoğan’a, depremde vefat edenlerin aile ve yakınlarına kendi ve Azerbaycan halkı adına taziyelerini ileterek, “Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu büyük felakettir. Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye her zaman birbirinin yanındadır.” dedi. Kendisinin talimatıyla Türkiye’ye 420 kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiğini ve ekibin afet bölgesine varır varmaz Türk meslektaşlarıyla çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Aliyev, “İhtiyaç duyulan yardım malzemeleri de yakın zamanda Türkiye’ye gönderilecek.” diye konuştu.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de mahsur kalanları kurtarmak için yiğitçe çalışan ilk müdahale ekipleriyle. Birleşik Krallık elinden gelen her şekilde yardıma hazırdır.” ifadelerini kullandı.

Avusturya

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Türkiye’nin güneydoğusu ve Suriye’de meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle üzüntüsünü belirterek, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Finlandiya

Finlandiya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında ise Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun açıklamalarına yer verildi. Açıklamada, “Türkiye’de ve Suriye’de yaşanan depremle şok oldum. Düşüncelerimiz depremin kurbanları ve aileleriyle. Finlandiya yardıma hazırdır.” ifadesi yer aldı.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de Twitter’dan, “Depremin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan dolayı Türkiye’ye en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim depremde yaralananlar ve vefat edenlerin aileleriyle. Türk halkının yanındayız, elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız.” paylaşımında bulundu.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremin ardından Türkiye ve Suriye’den korkunç görüntüler geliyor. Fransa mahalli halka acil yardım sağlamaya hazırdır. Yaslı ailelere başsağlığı diliyoruz.” ifadesini kullandı.

İspanya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi Twitter hesabından şu açıklamada bulundu: “Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içerisindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, Sivil Koruma ve Askeri Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla İçişleri ve Savunma bakanlıkları aktif duruma geçirilerek kurtarma çalışmalarına destek için acil uçak gönderiliyor.”

İtalya

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Kahramanmaraş merkezli deprem için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye’yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor” ifadesi kullanıldı.

Almanya

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Steinmeier paylaşımında, “Yaşanan ölüm ve yıkımın boyutları karşısında derin bir şok yaşıyorum. Vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum ve umuyorum ki çok daha fazla kişi enkaz altından kurtarılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye’nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Yunanistan

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da deprem nedeniyle oluşan yıkım görüntülerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yunan halkı ve kendi adına depremde vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Sakelaropulu, “Dayanışma içindeyiz, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını destekliyoruz ve yaralılara acil şifa diliyoruz.” mesajını paylaştı.

Macaristan, İsviçre, Çekya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, İsrail, Macaristan, İsveç, Letonya, Hollanda, Özbekistan, Irak, Pakistan, Hindistan, Libya, Pekin, Etiyopya, Gambiya, Somali, Filistin, Mısır, Umman, İran, Lübnan, Ürdün devletleri adına da geçmiş olsun ve taziye mesajları yayınlandı.