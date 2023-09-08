Dünyanın dikkati 'G20 Zirvesi'nde

Hindistan'ın ev sahipliğinde 9-10 Eylül'de "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, liderlerin kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alması bekleniyor.

9-10 Eylül'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek 2023 G20 Liderler Zirvesi yarın başlayacak.

Her yıl farklı ülkede yapılan ve 18'incisi bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi, yarın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderleri karşılama töreniyle gerçekleşecek.

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

Bu yıl ilk kez "dönem başkanlığı" heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor.

Ayrıca, sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getirilecek.

Hindistan'ın bir yılı aşkın dönem başkanlığında G20'de, çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak.

Putin ve Şi zirveye katılmayacak

Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi.

Ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkan da sunan zirve vesilesiyle katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna- Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da anılan gündem çerçevesinde liderlerle bir araya gelmesi, ayrıca zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese katılacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

G20 için yoğun güvenlik önlemi

Bugün itibarıyla liderleri ağırlayacak Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Zirve için 50 binden fazla polisin görev yapacağı belirtilirken, Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları'nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetine destek vereceği bildirildi.

Zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, 8-10 Eylül'de bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Önlemlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamaya çalışan polisin, toplantının yapılacağı alana giden güzergahta bazı yolları bariyerlerle kapattığı görüldü.

G20 hazırlıkları tamamlanan Yeni Delhi'de cadde ve sokaklar, kaldırım ve billboardlar zirve için "G20" başlığıyla süslendi, kavşaklara G20 üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan birçok taksi ve rişka da G20 etiketleri ile donatıldı.

Zirveyi ulusal ve uluslararası çok sayıda medya kuruluşu da yakından takip edecek. Akreditasyon işlemlerinin ardından G20 için oluşturulan medya merkezinde brifing alan basın mensupları, zirvedeki gelişmeleri aktarmak için mesaiye başladı.