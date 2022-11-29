Dünyanın en büyük aktif volkanı uyandı

Dünyanın en büyük volkanı Mauna Loa’da yaklaşık 40 yıl aradan sonra ilk kez patlama yaşandı. Hawaii adasından yetkililer “Lav akışı zirve bölgesiyle sınırlı ve volkanın eteğindeki halkı tehdit etmiyor” açıklaması yaptı.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) mevcut durumun hızla değişebileceği uyarısını yaptı. Volkanının bulunduğu Hawaii’nin Büyük Ada’sı ve çevresi için kül yağışı uyarısı yapılırken yerel sakinlerden dikkatli olmaları istendi. Volkanın alarm seviyesi de en yüksek seviyeye çekildi. Haber Merkezi

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