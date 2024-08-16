Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde

Şili’nin kuzeyinde yer alan Escondida madeninde işçiler greve gitme kararı aldı. Madencilik devi BHP, dünyanın en büyük bakır madeninde grev yapan işçileri işten çıkartmaya başladı.

İşçileri temsil eden sendikanın şirketin maaşlarla ilgili son görüşme davetini reddetmesinin ardından sahadaki gerginlik derinleşti. Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs’ın analizine göre 10 günlük bir grev, şirkete en az 250 milyon dolara mal olabilir. Şili’nin kuzeyindeki Escondida madeni, elektrik kablolarından şarj edilebilir pillere kadar her şeyde kullanılan, dünya çapındaki bakırın yaklaşık yüzde beşini çıkarıyor. Dünyanın en büyük bakır madenindeki işçiler, Avustralyalı kaynak devi BHP ile yapılan ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından greve gitti. Analistler, küresel bakır stoklarındaki fazlalığın grevin ani etkisini azaltacağını, ancak üretimin bir veya iki haftadan uzun süre durması durumunda grevin etkisinin hissedilebileceğini söyledi.

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