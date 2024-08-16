"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde

16 Ağustos 2024, Cuma 18:07
Şili’nin kuzeyinde yer alan Escondida madeninde işçiler greve gitme kararı aldı. Madencilik devi BHP, dünyanın en büyük bakır madeninde grev yapan işçileri işten çıkartmaya başladı.

İşçileri temsil eden sendikanın şirketin maaşlarla ilgili son görüşme davetini reddetmesinin ardından sahadaki gerginlik derinleşti. Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs’ın analizine göre 10 günlük bir grev, şirkete en az 250 milyon dolara mal olabilir. Şili’nin kuzeyindeki Escondida madeni, elektrik kablolarından şarj edilebilir pillere kadar her şeyde kullanılan, dünya çapındaki bakırın yaklaşık yüzde beşini çıkarıyor. Dünyanın en büyük bakır madenindeki işçiler, Avustralyalı kaynak devi BHP ile yapılan ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından greve gitti. Analistler, küresel bakır stoklarındaki fazlalığın grevin ani etkisini azaltacağını, ancak üretimin bir veya iki haftadan uzun süre durması durumunda grevin etkisinin hissedilebileceğini söyledi.

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes görüşmeleri Hamas’sız yapılıyor

    Sıcak havalar devam edecek

    İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin sıkıştığı El-Mevasi bölgesine de saldıracak

    Denizli'deki feci kazada 4 kişi öldü

    Gazze'ye saldırlar gece boyunca devam etti

    DSÖ: M çiçeği virüsüne karşı birlikte hareket edelim

    İzmir'deki ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum?

    Son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık

    Gazze’de 625 bin çocuk okula gidemedi

    İsrail, sivilleri canlı kalkan yapıyor

    Bakana kim haddini bildirecek?

    “Millete rağmen siyaset”in sonu

    Enflasyon emeklileri silindir gibi ezdi

    38 milyon vatandaş icralık

    'İstibdadı kabul etmiyoruz'

    Bütçe temmuzda 96,8 milyar TL açık verdi

    2025 tarım için çok daha zor olacak

    HGS ücretlerine yüzde 40 zam

    'M çiçeği hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadı'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP ile 30’lu yıllara dönüş
    Genel

    “Millete rağmen siyaset”in sonu
    Genel

    Bakana kim haddini bildirecek?
    Şükrü BULUT

    Türkiye muhalefetinin demokrasi problemi üzerine…
    Cevher İLHAN

    İktidarın transfer kumpası…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde bize kim yol gösterir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Haydi anne-babalar şimdi de aşı-ı imân takvimi!
    Risale-i Nur'dan

    Beşer saadeti için lâzım olan her şey Kur’ân’da

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.