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14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Dünyanın en büyük mülteci kampı Cox Bazar'da ''Mocha Kasırgası'' alarmı!

14 Mayıs 2023, Pazar 16:26
Bangladeş ve Myanmar'da etkili olmaya başlayan Mocha Kasırgası, dünyanın en büyük mülteci kampı Cox's Bazar'a yaklaşırken, bölgede yüksek tehlike uyarısı yapıldı.

Bangladeş Meteoroloji Dairesi, Mocha Kasırgası'nın pek çok Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapan Cox's Bazar kampı ve çevresinde ciddi mal ve can kayıplarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Saatte en az 160 kilometre hızla Bangladeş'e doğru ilerleyen kasırga nedeniyle bölgede 1500'den fazla geçici sığınak hazırlandı.

Bangladeş Donanmasından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları için 21 gemi, deniz devriye uçağı ve helikopterin hazır tutulduğu bildirildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların Chattogram, Cox's Bazar ve çevresindeki dağlık bölgelerde heyelanları tetikleyebileceğini söyledi.

Bangladeş'teki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve gönüllü yardım örgütlerinin, Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı Cox's Bazar kampına tonlarca kuru gıda yardımı gönderdiği, acil yardım ekipleri ve ambulansların da bölgede hazır bekletildiği ifade edildi.

Bangladeş ve Myanmar'da Mocha Kasırgası nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.

Tahliye hazırlıkları sürerken, halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Bangladeş'te tahliye edilecek kişi sayısının 500 bini bulacağı tahmin ediliyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden Rajendra Kumar Jenamani, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde bu yıl ilk kez kasırga görüleceğine işaret ederek, "Kasırga şiddetli ve muhtemelen Myanmar ve Bangladeş'te milyonlarca kişiyi etkileyecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken, Odişa'yı 1999'da vuran ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga, yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

AA

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