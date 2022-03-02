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2 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Dünyanın gözleri Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2. turunda

02 Mart 2022, Çarşamba 19:40
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya ile müzakerelerin 2. turunun bu akşam yapılacağını duyurdu.

Arestoviç, düzenlediği basın toplantısında, müzakerelerin 2. turuna da ilk turdaki heyetlerin katılacağını belirtti.

Başdanışman Arestoviç, Ukrayna'nın müzakerelerde kendi pozisyonlarında ısrar etmeye devam edeceğini aktardı.

Ukrayna: Rusya ile müzakerelere hazırız ancak ültimatomlara karşıyız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile savaşın durdurulması için müzakerelere hazır olduklarını ancak Rusların ültimatomlarına karşı olduklarını belirtti.

Kuleba, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında 1. tur müzakerelerin 28 Şubat'ta yapıldığına dikkati çeken Kuleba, bu müzakerelerde "geri adım atmadıklarını" vurguladı.

Kuleba, "Rusların talepleri değişmedi. Bunlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşı başlatmadan önce yaptığı hitabında dile getirdiği taleplerdir. Müzakerelere ve diplomasiye hazırız ancak Rusların ültimatomlarını kabul etmeye hazır değiliz. Yeni müzakerelerin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor." diye konuştu.

"NATO'ya, uçuşa yasak bölge ilanı için başvuruda bulunduk"

Ukrayna'daki gökyüzünün füzelerden korunması konusunun kendileri için önemli olduğunu belirten Kuleba, NATO'ya uçuşa yasak bölge ilanı için başvuruda bulundukları bilgisini paylaştı.

Kuleba, şunları kaydetti:

"NATO, bu talebi inceleniyor. Savunma açısından, hava sahası güvenliğinin sağlanması konusunda alternatif mekanizmalarımız da var. Ukraynalıların hava üzerinden korunması için elimizden geleni yapacağız."

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ilk turu Belarus'un Ukrayna ile sınırında bulunan Gomel bölgesinde yapılmıştı.

Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti ile iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia ve Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov başkanlığındaki Ukrayna heyeti arasında yaklaşık 5 saat süren müzakerelerden bir sonuç elde edilmemişti.

Heyetler, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmıştı.

AA

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