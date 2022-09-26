Dünyanın sakin noktası

İzlanda, Norveç ve Britanya’nın kesiştiği noktada yer alan Faroe Adaları’nda halkın temel geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor.

Faroe Adaları, sakin yapısıyla dikkat çekiyor. İzlanda, Norveç ve Britanya’nın kesiştiği noktada yer alan Faroe Adaları’nda halkın temel geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor. Başkent Torshavn ise Faroe Adaları’nın 53 bin kişilik nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.

Vikingler tarafından kurulan Torshavn’daki liman, ticaret merkezi olarak hizmet veriyor. Çatıları çimlerle kaplı Torshavn’daki evler, küçük ve sevimli görünümleriyle turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. Fotoğraf sanatçılarının da güzergah noktalarından olan Torshavn’da, kış aylarında zaman zaman açan güneşe rağmen hava sıcaklığı 10 derecenin altında seyrediyor.

Skansin Kalesi

Skansin Kalesi de başkente gelenlerin favori noktalarından biri konumunda bulunuyor. Şehrin en yüksek noktalarından birinde yer alan ve denize hakim konuma sahip kalenin kalıntıları arasında ise deniz feneri yer alıyor. Torshavn’da bulunan Vesturkirkjan Kilisesi de farklı mimari yapısıyla dikkat çekiyor.