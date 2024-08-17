Dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktası

İrlanda Başbakanı Simon Harris, “Gazze’de 40 bin kişinin ölümü, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktasıdır” dedi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının, 16 bin 314’ü çocuk olmak üzere 40 bin 5’e yükseldi. İsrail ordusu, yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları da hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanında altyapının tahrip olması ve yeterli içecek suyun bulunamaması nedeniyle salgın hastalıklar da yayılmış durumda.

Masum çocukları koruyamadılar

İrlanda Başbakanı Simon Harris, X’ten yaptığı paylaşımda, “Gazze’de 40 bin kişinin ölümü, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktasıdır. Uluslararası diplomasi, bazıları sadece birkaç günlük masum çocukları korumakta başarısız oldu” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı durdurması ve Hamas’ın esirleri serbest bırakması gerektiğinin altını çizen Harris, Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’le ortaklık anlaşmasını da gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. İrlanda Başbakanı Harris, Gazze’de ateşkes çağrısını tekrarladı.

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli sayısının 40 bini aşmasına dair yazılı açıklamada bulundu. Gazze’deki durumun dünya için kasvetli bir dönüm noktası olduğunu belirten Türk, “Gazze Sağlık Bakanlığına göre, Gazze halkı şu anda 40 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk. Bu akılalmaz durum, büyük ölçüde İsrail ordusunun savaş kurallarına uyma konusunda tekrarlayan fiyaskolarından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı. Türk, son 10 ayda Gazze’de her gün ortalama 130 kişinin öldürüldüğünü vurgulayarak, İsrail ordusunun evleri, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri tahrip etmesinin şok edici olduğunu bildirdi.