Dünyaya rezil olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “insan hakları ve hukukun üstünlüğünü merkezine koyma” sözü veren “İnsan Hakları Eylem Planı” açıklamasının ardından yaşanan milletvekili ihracı ve parti kapatma davasına dünyadan tepkiler yağıyor.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili sert bir kınama mesajı yayınladı. Amor ve Lagodinsky, “Karar Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların bir başka örneğidir” dedi. Açıklamada AP’li iki politikacı, “Gergerlioğlu’nun bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ihraç edilmesi ve tutuklanacak olması, ciddi bir insan hakları ihlâlidir ve Türkiye’nin parlamenter demokrasisine olan güveni daha da zayıflatan bir başka ciddî adımdır. Gergerlioğlu’nun dâvâsı, ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumunun, herhangi bir eleştirel sesi susturmak için terörle mücadele tedbirlerinin kötüye kullanılmasının ve çoğulcu siyaseti sınırlandırma girişiminin, özellikle HDP üzerindeki özel baskıların bir başka kaba örneğidir” dedi.

‘Uluslar arası sözleşmelere uyun’

Euronews Türkçe’nin haberine göre, AP’li vekiller açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “insan onuru, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü merkezine koyma” sözü veren yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı sunmasından yalnızca iki hafta sonra atılan bu adımın “acı veren bir gerçeklik sağlaması” olduğunu dile getirdi. Açıklamada, “Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Bu durumda, eylem, özellikle herhangi bir yasal reform vaadinden ve AB’ye yönelik iyi niyetlerle dolu sözlerden daha yüksek sesle konuşuyor. Türk makamlarını, Türk Anayasası’na uygun olarak savunduklarını iddia ettikleri değerlere, Avrupa standartlarına bağlılıklarına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz. Kendisinden önce keyfi olarak mahkum edilen ve hapse atılan sayısız kişi adına konuşan şiddetli bir insan hakları savunucusu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun asılsız gerekçelerle hedef alınması ve yargılanması tesadüf değildir” ifadeleri yer aldı.

Demokrasinin altı oyuluyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP’nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı “Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak” ve “Türk demokrasisinin altını oymak” olarak nitelendirdi. Price, “17 Mart’ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye’deki olayları yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı. Sözcü Price, “Türk hükümetine, Anayasa’da yer alan güvencelere ve Türkiye’nin uluslar arası yükümlülüklerine paralel olarak ifade hürriyetine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.