"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Dünyaya rezil olduk

18 Mart 2021, Perşembe 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “insan hakları ve hukukun üstünlüğünü merkezine koyma” sözü veren “İnsan Hakları Eylem Planı” açıklamasının ardından yaşanan milletvekili ihracı ve parti kapatma davasına dünyadan tepkiler yağıyor.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili sert bir kınama mesajı yayınladı. Amor ve Lagodinsky, “Karar Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların bir başka örneğidir” dedi. Açıklamada AP’li iki politikacı, “Gergerlioğlu’nun bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ihraç edilmesi ve tutuklanacak olması, ciddi bir insan hakları ihlâlidir ve Türkiye’nin parlamenter demokrasisine olan güveni daha da zayıflatan bir başka ciddî adımdır. Gergerlioğlu’nun dâvâsı, ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumunun, herhangi bir eleştirel sesi susturmak için terörle mücadele tedbirlerinin kötüye kullanılmasının ve çoğulcu siyaseti sınırlandırma girişiminin, özellikle HDP üzerindeki özel baskıların bir başka kaba örneğidir” dedi.

‘Uluslar arası sözleşmelere uyun’

Euronews Türkçe’nin haberine göre, AP’li vekiller açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “insan onuru, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü merkezine koyma” sözü veren yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı sunmasından yalnızca iki hafta sonra atılan bu adımın “acı veren bir gerçeklik sağlaması” olduğunu dile getirdi. Açıklamada, “Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Bu durumda, eylem, özellikle herhangi bir yasal reform vaadinden ve AB’ye yönelik iyi niyetlerle dolu sözlerden daha yüksek sesle konuşuyor. Türk makamlarını, Türk Anayasası’na uygun olarak savunduklarını iddia ettikleri değerlere, Avrupa standartlarına bağlılıklarına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz. Kendisinden önce keyfi olarak mahkum edilen ve hapse atılan sayısız kişi adına konuşan şiddetli bir insan hakları savunucusu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun asılsız gerekçelerle hedef alınması ve yargılanması tesadüf değildir” ifadeleri yer aldı.

Demokrasinin altı oyuluyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP’nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı “Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak” ve “Türk demokrasisinin altını oymak” olarak nitelendirdi. Price, “17 Mart’ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye’deki olayları yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı. Sözcü Price, “Türk hükümetine, Anayasa’da yer alan güvencelere ve Türkiye’nin uluslar arası yükümlülüklerine paralel olarak ifade hürriyetine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.  

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tehlike çanları çalıyor

    Çanakkale Ruhu ile her zorluğu aşabiliriz

    ÖSYM, 1.4 milyon TL başvuru ücreti topladı

    Gergerlioğlu kararına tepki: Millet iradesi ve hukuk ayaklar altında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan - AB yönetimi görüşmesine ilişkin açıklama

    Küresel salgında son gelişmeler

    Türkiye'de 20 bin 49 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Gergerlioğlu: Haklıyız o yüzden güçlüyüz

    Çiftçiden 1350 TL’ye alındı, 2100 TL’ye ithal edilecek

    Putin, Biden'e çevrim içi münazara teklif etti

    Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı değerlendi

    Almanya: HDP'nin PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz

    DSÖ'den 'AstraZeneca aşısının kullanımına devam edin' çağrısı

    'AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım planını askıya aldı' iddiası

    AB: Türkiye ile ilgili endişelerimiz artıyor

    Dünyaya rezil olduk

    "AB ile iş birliğimiz barış, refah ve istikrar getirmeye devam edecek'

    Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı 217'ye yükseldi

    'Biden'a sağlıklar dilerim'

    Bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30 model 94 ruhu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    MHP’den, AKP’ye kapatma dâvâsı
    Osman ZENGİN

    Kürt’üm, doğruyum, çalışkanım...
    Cevher İLHAN

    “Siyasî darbe operasyonu”
    Genel

    Gergerlioğlu kararına tepki: Millet iradesi ve hukuk ayaklar altında
    Faruk ÇAKIR

    Kaç yanlıştan bir doğru çıkar?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bize Kur’ân yeter” diyenlere ne yapmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk Meşrûtî Meclis

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.