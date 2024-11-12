Dünyayı zor günler bekliyor

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP29, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.

2024 en sıcak yıl olabilir

Her yıl düzenlenen konferansta bu yılki gündemin üst sıralarında iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlara temiz alternatifler için finansman konusu bulunuyor. Konferanstan birkaç gün önce yayınlanan bir BM iklim raporu, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerine yaklaştığını teyit etti.

Bunun da sera gazı emisyonlarında acil ve büyük kesintiler yapılmadığı takdirde dünyayı bu yüzyılda 2,6 ila 3,1 derecelik felaket bir artışa sürükleyeceği belirtildi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, harekete geçilmezse giderek daha sık ve tehlikeli aşırı hava olayları olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi