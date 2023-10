İsrail’in Gazze’deki olası kara harekâtı öncesinde İran ve Rusya’dan peş peşe “durum kontrolden çıkabilir” uyarıları geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ihtilafın “Ortadoğu sınırılarının çok ötesine sıçrayabileceğini” söylerken, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da “Kontrol her an tüm tarafların elinden çıkabilir” uyarısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze’de masum kadınların, çocukların ve yaşlıların başkalarının suçları yüzünden cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyleyerek, “Bugünkü ana görevimiz, kan dökülmesini ve şiddeti durdurmak” dedi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Abdullahiyan ie, Birleşmiş Milletler’deki (BM) Filistin’e ilişkin olağanüstü oturumuna katılmak üzere New York’a giderken şu açıklamayı yaptı: “ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin körü körüne Siyonist rejime verdiği destekle Gazze halkına yönelik katliam ve soykırım nedeniyle Batı Asya bölgesindeki durum tüm ülkeler için endişe verici boyutlara yükseldi. Kontrol her an tüm tarafların elinden çıkabilir.” İranlı bakan, İsrail saldırılarının bir an önce durması ve Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini belirtirken, Filistinli grupların İsrail’e karşı topraklarını savunma haklarının bulunduğunu, bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarına uygun olduğunu söyledi.

