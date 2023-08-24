Düştü mü, düşürüldü mü?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, akşam saatlerinde Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Rusya - Tver'de uçak düştü: Uçukta bulunan Wagner'in kurucusu Prigojin de öldü Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu belirtilmişti. Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçakta Prigojin’in yardımcısı Dmitry Utkin’in de bulunduğu ve uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor. Rus yetkililere yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Readovka, Prigojin’in ölümüyle ilgili haberlerin “erken” olduğunu söyleyerek “Yevgeni Prigojin başka bir uçakta olabilir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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