'Düzce'de 181 yapı ağır hasarlı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı. AA

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