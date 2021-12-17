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Ebeveynler çocuklarını dijital takibe alıyor

17 Aralık 2021, Cuma 22:08
Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 52’si ‘ebeveyn kontrolü’ uygulamaları kullanarak çocukların izledikleri videoları, ziyaret ettikleri siteleri ve oynadıkları oyunları kontrol etmeye çalışıyor.

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 52’si ebeveyn kontrolü uygulaması kullanırken, yüzde 44’ü de çocukların internet geçmişini düzenli olarak kontrol ediyor. 

Kaspersky açıklamasına göre, çoğu ebeveyn, çocuklarının dijital davranışları konusunda endişeli ve bunu izleyip yönetmek istiyor. 

Çocuklarına teknolojik cihaz verirken ebeveynler çocuklarının çevrim içi ortamda güvende olmasını sağlamak istiyor. Bu sebeple ebeveynlerin çoğu, güvenliklerini sağlamak için çocukların çevrim içi etkinliklerini izlemeye çalışıyor. Türkiye’de ebeveynlerin çoğu çocukların izledikleri videoları, ziyaret ettikleri siteleri ve oynadıkları oyunları kontrol etmeye çalışıyor. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 47’si çocukların gün boyunca internette ve cihazlarında geçirdikleri zamanı sınırlamak istiyor. Türkiye’de katılımcıların yüzde 44’ü çocukların çevrim içi faaliyetlerini izlemek için sağlıklı dijital alışkanlıkları kullanırken, ebeveynlerin yüzde 52’si ebeveyn denetimi uygulamalarını ediniyor. Ebeveynlerin yüzde 44’ü ise tarama geçmişini kontrol ediyor. Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri çocuklarına güveniyor ve onları hiçbir şekilde kontrol etmiyor. Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, bu dönemde çocukların erken çocukluk döneminden itibaren akıllı telefon ve diğer araçları kullandığı için dijital alanı yürüyüşe çıkmak gibi tabiî ve tanıdık bir şey olarak algıladığını belirtti.

Ebeveyn denetimi uygulaması iyi bir fikir

Titova şunları kaydetti: “Aynı zamanda dijital alanın yabancılarla iletişim kurmamak veya bilinmeyen yerlere gitmemek gibi, birçoğunun çocukluktan öğrenilen kendi güvenli davranış kuralları da var. Ebeveynler, çocuklarını uygunsuz muhtevadan koruyarak ve çeşitli araç ve yöntemler kullanarak dijital ortamda nasıl güvende olacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir ve dijital dünyalarını daha güvenli hale getirebilir. Meselâ yetişkinler, aile içinde belirli dijital alışkanlıkları teşvik edebilir veya istenen ve istenmeyen muhteva kategorilerini filtrelemenin yanı sıra çocuğun çevrim içi faaliyetini kontrol etmeye yardımcı olabilecek ebeveyn denetimi uygulamalarını kullanabilir.” Kaspersky, ebeveynlere çocuklarını çevrim içi ortamda güvende olmalarını sağlamak için şu tavsiyelerde bulunuyor: “Çocuklar, cihazlarını kullanırken siber hijyen ve çevrim içi güvenlik hakkında bilgi eksikliği yaşayabilirler. Ebeveynler, olası senaryoları çocuklarıyla tartışarak ve bir örnek oluşturarak yardımcı olabilir. Çocuğunun cihazlarına ebeveyn denetimi uygulaması yüklemek iyi bir fikirdir. Bununla birlikte bunu çocuğunuzla konuşmanız ve eylemlerinizin arkasındaki sebepleri açıklamanız önemlidir. 

İstanbul - aa

AA

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