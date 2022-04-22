Ege’de yoğun hak ihlalleri yaşanıyor

Merkezi Berlin’de bulunan ve aynı zamanda 2018’den beri aynı ismi taşıyan gemisiyle Ege Denizi’nde sığınmacılara yardım eden, o bölgedeki hak ihlallerini kayıt altına alan Mare Liberum kuruluşu bir rapor yayınladı.

Raporda, Ege’de sığınmacıların çok sayıda yasa dışı geri itmeler, kötü muamele ve cinsel saldırı yaşadığı belirtiliyor. Tanık ifadelerine dayandırılan raporda, şiddet ve aşağılamanın, “insanları Avrupa Birliği’nden uzak tutmak amacıyla kullanılan stratejik birer araç olduğu” belirtiliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, perşembe günü yayınlanan raporda, suçlamaların çoğunun Yunan makamlarına yöneltildiği, mağdurların da Türkiye’den Ege Denizi üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan sığınmacılar olduğu haber veriliyor. Rapora göre geçen sene neredeyse 5 bin sığınmacı Türk karasularına bırakıldı.

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