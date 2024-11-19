Ekvador'da 2 aylık acil durum ilan edildi

Ekvador, kuraklık ve ülkenin güneyinde 10 bin hektardan fazla alanı kül eden son haftalardaki orman yangınları nedeniyle iki ay acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR), yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda ülkede 5'i kontrol altına alınmış 17 aktif yangın olduğunu bildirdi.

Kuraklık ve orman yangınları nedeniyle ilan edilen acil durumun 60 gün süreceği vurgulanan açıklamada, "SNGR bugünden itibaren, ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgilendirme yapmak üzere günlük basın toplantıları düzenleyecektir." denildi.

Ekvador yönetimi, son dönemde 10 bin hektarı aşkın alanın yok olmasına yol açan yangınları kontrol altına almak için Peru ve İtalya'dan hava desteği alırken, aktif olarak devam eden yangınlarla mücadele için yüzlerce itfaiyeci ve gönüllü çalışıyor.

Yetkililer, binlerce hektarlık ekili alanın zarar görmesine ve 44 binden fazla çiftlik hayvanının telef olmasına neden olan orman yangınlarının çoğunlukla insan eylemleri kaynaklı olduğunu belirterek, Ekvador'da yıl boyunca çıkan yaklaşık 5 bin yangında 65 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtiyor.

Ülkedeki geniş çaplı yangınların sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle bazı bölgelerde maske kullanılması çağırısı yapılıyor.

Ekvador'da düşük su seviyeleri hidroelektrik santrallerini de vururken, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle günlük 14 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.