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19 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Ekvador'daki depremde ölü sayısı 13'e yükseldi

19 Mart 2023, Pazar 09:46
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada da ölümlerin çoğunluğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde gerçekleştiği ve 126 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Depremde şu ana kadar 17 okul, 31 sağlık merkezi, 50 bina hasar alırken 7 bina ise tamamen yıkıldı.

Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

Deprem dün 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edilmişti.

AA

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