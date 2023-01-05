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5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre BMGK'nın yeni geçici üyeleri oldu

05 Ocak 2023, Perşembe 09:30
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre göreve başladı.

Söz konusu ülkeler, 2023-2024 döneminde 15 üyeli konseyin geçici üyeleri olarak görev yapacak.

Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, görev süresi 31 Aralık'ta dolan Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç'in yerine BMGK'de temsil edilecek.

Mozambik ve İsviçre ilk kez geçici üye olurken, daha önce Malta 2, Ekvador 4 ve Japonya 12 kez bu görevi üstlenmişti.

Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri de halihazırda konseyin geçici üyelerinden.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi, veto hakları da olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından BM Genel Kurulunda seçiliyor.

AA

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