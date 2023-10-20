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20 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

El-Ömeri Camii tamamen yıkıldı

20 Ekim 2023, Cuma 17:46
İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii’nin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii’nin tamamen yıkıldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Gazze Şeridi’ndeki Hamas’a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim’de “İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var.” açıklamasında bulunmuştu. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. 

AA

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