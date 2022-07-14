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15 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Elektronik postayla istifa etti

14 Temmuz 2022, Perşembe 22:24
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın elektronik posta yoluyla istifa mektubunu gönderdiği bildirildi.

Sri Lanka’da bir devrin sonu

 

Asya basınındaki haberlere göre, Meclis Başkanlığı Ofisi'nde görevli olan bir yetkili, Rajapaksa'nın dün gece Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena'ya bir elektronik posta gönderdiğini duyurdu.

Yetkili, elektronik postada Rajapaksa'nın istifa mektubunun bulunduğunu açıkladı.

Mektubun geçerliliğinin onaylandığını kaydeden yetkili, mektupla ilgili teknik konuların Başsavcılık ile görüşüldüğünü söyledi.

Meclis Başkanı Abeywardena'nın istifayla ilgili resmi açıklamayı yarın yapması bekleniyor.

Bu arada, Sri Lanka'da elektronik postayla istifanın hukuki yönüyle ilgili tartışmaların sürdüğü öğrenildi.

"Özel bir ziyaret" için Singapur'da

Öte yandan, Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rajapaska'nın "özel bir ziyaret" için ülkeye girdiğinin teyit edildiği ifade edildi.

Rajapaska'nın sığınma talep etmediği ve kendisine sığınma hakkı verilmediği belirtilen açıklamada, Singapur'un genelde sığınma taleplerini onaylamadığı anımsatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sri Lanka'daki durumu yakından takip ettiğini vurguladı.

Guterres, çatışmanın temel nedenine ve protestocuların dertlerine değinilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Singapur'daki siyasi parti liderlerine çağrıda bulunan Guterres, barışçıl ve demokratik bir geçiş için uzlaşma ruhunun benimsenmesini istedi.

"Devlet Başkanı'nın Maldivler'e gittiği" iddiası

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini açıklamıştı. Başbakan Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Sri Lanka Hava Kuvvetlerinden dün yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın, Devlet Başkanı Rajapaksa, eşi ve iki koruması için Maldivler'e gitmek üzere kalktığı belirtilmişti.

Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a geçeceği ileri sürülmüştü.

Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, dün Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

AA

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