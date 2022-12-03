Elon Musk, Apple’a savaş açtı

İş adamı Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ilk olarak, Apple’ın Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret edip etmediğini sordu.

Musk, “Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?” ifadesini kullandı. Musk, daha sonra attığı bir tivitte Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook’u etiketleyerek, “Neler oluyor burada?” diye sordu. Apple’ın, uygulama mağazasında yapılan satışlardan yüksek pay almasını da eleştiren Musk, Apple’ın uygulamadaki ücretine dair bir tiviti alıntılayarak, “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz?” paylaşımında bulundu.

NEDEN TEHDİT ETTİ, AÇIKLAMADI

Apple’ın, Twitter uygulamasını herhangi bir sebep göstermeden App Store’dan kaldırmakla tehdit ettiğini iddia eden Musk, bu konuda, “Apple ayrıca, Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti ancak nedenini bize söylemiyor.” ifadesini kullandı. Ürettiği iPhone ve iPad gibi cihazlarda hangi içeriklerin oynatılabileceğini kontrol eden Apple, uygulamalardan gelirin büyük bir bölümünü kendisine ayırıyor. Şirkete karşı eleştiriler yeni olmazken, oyun şirketi Epic Games, Apple’ın söz konusu ücretleri konusunda mahkemeye başvurmuştu.