Emlak krizi derinleşti

Türkiye’nin büyükşehirlerinde artan yaşam maliyetleri, deprem korkusu ve bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı turizm kenti, Antalya’ya yerli ve yabancı göçünü tetikledi.

Bunun yanında diğer büyükşehirlerdeki fahiş kiralar da Akdeniz kıyılarına çalışan göçünü hızlandırdı. Maraş depremlerinin 12 ili etkilemesinden sonra bir süre Antalya’daki otellerde kalan depremzedelerin bir kısmı da kiralık evlere yerleştikleri şehirde iş bulup yeni bir yaşam düzeni kurma çabası içine girdi.

Antalya’da salgın ile başlayan kira artışları, tüm bu değişkenlerin zincirleme etkisiyle 5 kata kadar artış gösterdi. Kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilse de yasa dışı uygulamalar daha yaygın. Geçen yıl 2-3 bin liradan kiracı bulan daireler bugün, 15-20 bin liradan ilana veriliyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre, şehir merkezindeki birçok semtte kiralık ev sıkıntısı yaşanırken, artık emlak piyasasında tek kelimeyle karaborsa koşulları işliyor.