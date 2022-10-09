“Emrindeyim Ey Muhammed -Aleyhissalatu Vesselam-”

Yemen’de düzenlenen ‘Mevlit Gecesi’ programında binlerce kişi “Emrindeyim Ey Muhammed” yazılı pankart taşırken, Nijerya’daki programa 30’dan fazla papazın katılması dikkat çekti.

Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili Yemen’in başkenti Sana’da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Sana’daki Es-Seb’in Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Sana’ya komşu Hulan, Senhan, Beni Haşiş, Beni Matar, Hemedan, Erhab ve Menaha bölgelerinin yanı sıra Marib, Amran ve El-Mahvit kentlerinden on binlerce Yemenli katıldı. Sana’daki sözde Husi hükümetinden yetkililerin de katıldığı etkinlikte üzerinde “Lebbeyk Ey Muhammed, Lebbeyk Ey Rasulallah” (Emrindeyim Ey Muhammed) yazılı beyaz ve yeşil bayraklar taşındı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik daha sonra ilahi, marş ve dini içerikli konuşmalarla sürdü. Etkinlikte Husilerin lideri Abdulmelik El-Husi’nin konuşması da alana kurulan dev ekrandan yayımlandı. Husi konuşmasında, Mevlid Kandilinin öneminin yanı sıra Yemen halkının bağımsızlık hakkına ve Filistin meselesinin Yemen için taşıdığı değere vurgu yaptı. Sana dışında Sada, El-Mahvit, Zemar, İbb, Taiz, Ed-Dali, El-Beyda, Amran, El-Cevf, Marib ve Hacce’deki köy ve kasabalarda da Mevlid Kandili etkinlikleri düzenlendi. Sana - aa

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Mevlit programına 30’dan fazla papaz katıldı

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde, Mevlit Kandili etkinliğine 30’dan fazla papaz katıldı. Hz. Muhammed’in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen “Maulidin Annabi” etkinliği çerçevesinde, Kaduna’daki stadyumda düzenlenen programa 30’dan fazla papaz eşlik etti. Papaz Yohana Buru, programda yaptığı açıklamada, mevlit kutlamalarının, Hristiyanlara, ülkede barış ve birliği sağlamak adına iyi niyet içerisinde Müslüman kardeşleriyle tanışmaları, etkileşim ve diyalog kurmaları, ayrıca görüş alışverişinde bulunmaları için altın bir fırsat sunduğunu söyledi. Buru, ülke çapında başarılı operasyonlar için tüm Nijeryalı güvenlik personeline özel dualar ederken, Müslümanları ve Hıristiyanları ulus için aralıksız dua etmeye çağırdı. Afrika’nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya’da, zaman zaman Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında dini çatışmalar yaşanıyor. Abuja - aa