En az 30 milyon bal arısı yok oldu

İtalya’da özellikle güney bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürerken Sardinya Adası’nda yangınlar sebebiyle milyonlarca bal arısı yok oldu.

Ülkenin en büyük çevre örgütlerinden Legambiente’nin BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamaya göre Sardinya’daki yangınlarda en az 30 milyon bal arısının öldüğü tahmin ediliyor. Legambiente, adada şu ana kadar 650 arı kovanının yangınlarda yok olduğunu belirtti. Sardinya adasındaki bal üreticilerini bir araya getiren Terrantiga Sardinyalı Arıcılar Örgütü Başkanı Francesco Caboni de yerel basına yaptığı açıklamalarda, “Sadece bizim üyelerimizin 300 - 600 arı kovanı kaybettiğini hesaplıyoruz, her bir kovanda 50 bin arı olduğunu düşünürsek bu 15-30 milyon arı demektir” dedi.