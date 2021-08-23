En büyük mağdur yine çocuklar

KABİL’DEKİ TAHLİYE KAOSUNDA, 35 DERECEYİ AŞAN SICAKLIK, SUSUZLUK VE BÖLGEDEKİ KARGAŞA ORTAMININ EN BÜYÜK MAĞDURLARI YİNE ÇOCUKLAR OLDU.

TaLİban’ın Afganistan’ın başşehri Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkenin dışarıya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın çevresinde binlerce kişinin zorlu bekleyişi sürüyor. 35 dereceyi aşan sıcaklık, susuzluk ve bölgedeki kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında çocuklar yer alıyor. Kimi zaman çevrelerindeki kargaşaya aldırmadan oyunlar oynayan, kimi zaman da yaşadıkları gerginliğin etkisiyle ailelerinin yanından ayrılmak istemeyen çocuklar, havalimanı çevresindeki izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de atlatıyor. Havalimanı kontrol noktalarında tahliye için bekleyenlere yardım elini uzatan Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri de devriyeleri sırasında çocuklara su ve yiyecek dağıtıyor.

KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ?

Taliban’ın başkent Kabil’in kont- rolünü ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan ve yabancı ülke vatandaşının tahliyesi ise devam ediyor. Resmî açıklamalar ve yerel kaynaklara göre şu ana kadar en az 28 bin kişi Kabil Havalimanı’ndan yurtdışına çıkarıldı. Havalimanının güvenliğini sağlamak için binlerce askerî âcil olarak Kabil’e sevk eden Amerika Birleşik Devletleri tahliyelerin tamamlanma tarihi olarak 31 Ağustos’u belirledi. Fakat tahliye edilmeyi bekleyen 15 bin Amerikalı ile Amerikan güçler için çalışan 50-60 bin arası Afganlının bu tarihe kadar uçaklarla taşınıp taşınmayacağı hâlâ soru işareti. ABD’nin şu ana kadar 2 bin 500 Amerikalı ile 17 bin Afgan’ı tahliye ettiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü 13 ülkenin Afgan mültecileri en azından geçici bir süre ağırlamayı kabul ettiğini ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkenin de aktarma noktası olarak yardım etmeyi kabul ettiğini belirtti.

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UMUTLU BEKLEYİŞ

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başşehri Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresinde bekleyişleri sürüyor. Öte yandan, Pakistan vizesi almak için bekleyen aileler, büyükelçilik önünde yoğunluk oluşturdu. Fotoğraf: Haroon Sabawoon - aa