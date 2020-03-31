En fazla o ülkeler etkilendi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) yayımladığı yeni raporda, gelişmekte olan ülkelerde (Çin hariç) yaşayan dünya nüfusunun üçte ikisinin Kovid-19 krizi sebebiyle daha önce görülmemiş bir ekonomik kayıpla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM), gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs şokuyla başa çıkmaları için 2,5 trilyon dolarlık destek paketi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) yayımladığı yeni raporda, gelişmekte olan ülkelerde (Çin hariç) yaşayan dünya nüfusunun üçte ikisinin Kovid-19 krizi nedeniyle daha önce görülmemiş bir ekonomik kayıpla karşı karşıya olduğu vurgulandı. “Kovid-19 krizinin şok dalgalarının 2008 mali krizinden daha dramatik” olduğu vurgulanan raporda, yeni tip koronavirüsün Çin dışındaki ülkelerde yayılmaya başlamasından bu yana geçen iki ay içinde, gelişmekte olan ülkelerin, sermaye çıkışları açısından “muazzam bir darbe” aldığı, ihracat ve turizm gelirlerinde de ciddi bir düşüş yaşandığı aktarıldı.

2.5 TRİLYON DOLARLIK DESTEK PAKETİ ÇAĞRISI

Gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs pandemisinin neden olduğu ekonomik krizle baş edebilmesi için bu yıl 2,5 trilyon dolarlık destek paketine ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, bunun 1 trilyon dolarının likidite enjeksiyonu, 1 trilyonun borçların ödenmesi ve kalan 500 milyar dolarının da acil sağlık hizmetleri için gerekli olduğu aktarıldı. Raporda, “BM, bugün bu ülkelerin uluslararası dayanışma söylemlerinin anlamlı küresel eyleme dönüştürülebilmesi için 2,5 trilyon dolarlık bir (destek) paketi çağrısında bulundu.” ifadesine yer verildi.