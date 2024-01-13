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13 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

En kötü kâbustan bile daha kötü

13 Ocak 2024, Cumartesi 20:55
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), “Gazze’de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu ve burada onurlu yaşamdan bahsetmenin mümkün olmadığı” açıklamasını yaptı.

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UNFPA Filistin Temsilcisi Dominic Allen, Gazze’ye ziyaretinin ardından Kudüs’ten video konferans yoluyla New York’taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Allen, Gazze ziyaretinde İsrail ordusuna sürekli bilgilendirme yaptıklarını ancak çok yakın yerlerin bombalandığını aktardı.  “Ortam çok güvensiz. Gazze’de güvenli hiçbir yer yok.” diyen Allen, her yerde korku, çaresizlik ve ümitsizliğin bulunduğunu, durumun “en kötü kabustan” bile daha kötü olduğunu ifade etti. Allen, yaşamı sürdürmek için temel insani yardım ihtiyaçlarının çok yüksek olduğunu belirterek, “Gazze’de onurlu yaşamdan bahsetmek mümkün değil.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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