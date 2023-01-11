En sıcak 5. yıl: 2022

Dünya genelinde 2022’nin bugüne kadar ölçülen en sıcak 5. Avrupa’da ise en sıcak 2. yıl olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus İklim Değişimi Servisi, 2022’de çok sayıda sıcaklık rekoru kaydedildiğini, sera gazı yoğunlaşmalarının arttığını bildirdi. euronews’in haberinde, AB verilerinde göre, 2022 yılı “sıcaklık kayıtlarının tutulmasından bu yana ölçülen en sıcak 5. yıl” oldu. Son 8 yıl ise “en sıcak 8 yıllık dönem” olarak kayıtlara geçti. Geçen sene yıllık ortalama sıcaklık 1991-2020 referans döneminden 0,3 derece daha yüksek ölçüldü. Sıcaklık 1850-1900 dönemine göre ise 1,2 derece arttı. Atmosferdeki karbondioksit yoğunlaşmaları ise son yıllardaki gibi yaklaşık 2,1 ppm yükseldi. Avrupa kıtası ise kayıtlardaki 2. en sıcak yılını 2022’de yaşadı. En sıcak yıl 2020 olmuştu. Haber Merkezi

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