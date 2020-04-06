Endonezya 6,1'le sallandı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Kuzey Maluku eyaletine bağlı Batı Halmahera bölgesindeki Jailolo kentinin 122 kilometre kuzeybatı açıklarında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı. Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti. AA

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